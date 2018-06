Catania. A Palazzo degli Elefanti la cerimonia di insediamento di Pogliese, accompagnato dalla sua famiglia: “Porterò la voglia di volare alto come il Gabbiano di Livingstone”. FOTO

CATANIA – Si è insediato in Municipio il neo sindaco di Catania, l’europarlamentare di Fi Salvo Pogliese, eletto col il centrodestra. “Oggi Salvo Pogliese corona un suo grande sogno – conferma il vice coordinatore regionale di Forza Italia, Basilio Catanoso – indossare la Fascia Tricolore da primo cittadino della città di Catania. E’ anche il sogno di una comunità giovanile che anni fa iniziò un lungo percorso, coronamento di una costante attività politica che, partendo dal territorio, ha raggiunto i massimi livelli”.

“Salvo Pogliese, lascia il prestigiosissimo seggio al Parlamento Europeo – aggiunge Catanoso – per donarsi alla sua città, un esempio significativo per i giovani che vogliono accostarsi al mondo della politica: sono certo che darà tutto se stesso nell’esclusivo interesse dei catanesi e della Città di Catania. A lui i migliori auguri di un buon e sereno lavoro”.

“Porterò nel Palazzo Municipale entusiasmo, passione e impegno con la voglia di libertà e volare alto del Gabbiano di Jonathan Livingston che ha accompagnato il mio percorso. Sarò il sindaco di tutti, non soltanto di chi mi ha votato”.

Così Salvo Pogliese durante la cerimonia del suo insediamento da primo cittadino di Catania, annunciando che la prossima settimana si recherà a Bruxelles per dimettersi dall’incarico di eurodeputato di Forza Italia.

“Affronterò le emergenze della città – spiega – stando in mezzo alla gente, nelle periferie e in tutte le realtà di Catania. Incontrerò tutti perché non sono un tuttologo: bisogna confrontarsi e sapere ascoltare i suggerimenti. Archiviamo questa campagna elettorale. Da oggi inizia una pagina nuova che voglio scrivere insieme a tutti voi”.

Dopo l’insediamento il sindaco Pogliese si è recato nella cattedrale per un omaggio a Sant’Agata, patrona di Catania.