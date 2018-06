Catania, la folle corsa del pick up scambiata per attentato terroristico

CATANIA – Momenti di paura ieri sera a Catania dove un pick up Mitsubishi ha percorso a tutta velocità le affollate strade del centro intorno alle 20.45 facendo temere un attacco terroristico, ipotesi poi smentita: alla guida il 34enne Marco Francesco Pulvirenti sotto effetto di alcool e droga.

Un dirigente della polizia fuori servizio mentre si trovava in piazza Goliarda Sapienza, nel rione San Berillo Vecchio, ha sentito uno stridio di gomme e gente che urlava, quindi improvvisamente ha visto spuntare da via Coppola il pick up di colore blu e grigio. Ad alta velocità si dirigeva verso via De Pasquale, strisciando le pareti, buttando a terra vasi ornamentali ai margini delle strade e rompendo tubi dell’acqua.

Il mezzo è rispuntato nuovamente, sempre ad altissima velocità, in via Martinez: a quel punto il poliziotto, pensando si trattasse di un atto terroristico, è saltato sopra il cassone del pick up, intimando all’energumeno di arrestare subito la marcia, ma con esito vano. L’uomo ha proseguito la folle corsa zigzagando tra le auto e mettendo a repentaglio l’incolumità delle numerose persone che popolavano il centro storico, che solo per fortuna sono riuscite a scansarsi.

Il dirigente ha bussato violentemente all’oblò del pick up intimando più volte l’”alt polizia”, senza essere ascoltato. A un certo punto in via Sangiuliano, all’altezza di piazza Manganelli, il guidatore è stato costretto a bloccare la marcia; il poliziotto ne ha approfittato per scendere dal cassone e tentare di aprire la portiera del lato guida.

Non appena aperto lo sportello, il giovane lo ha respinto violentemente, facendolo cadere a terra e riprendendo la marcia. Dopo aver sbattuto la spalla sinistra e strisciato l’avambraccio, il poliziotto si è rialzato e ha rincorso il mezzo sparando due colpi di pistola verso la ruota posteriore destra.

Nel frattempo sono arrivate delle pattuglie che finalmente sono riuscite a fermare la corsa. Il giovane alla guida era palesemente sotto l’effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti e si dimenava in maniera violenta, proferendo frasi senza senso e invocando il “diavolo”.

Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati sette coltelli con lama di diversa lunghezza e un paio di forbici da giardinaggio. Il dirigente di polizia è stato medicato in ospedale e il 34enne è stato condotto in carcere per porto di armi e oggetti atti a offendere e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.