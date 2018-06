“Violentata da papà fin dai 7 anni”

PALERMO – Il padre l’avrebbe violentata da quando lei aveva sette anni. La madre per farle ritirare la denuncia l’ha perseguitata. E’ quanto emerge dalle indagini degli agenti del commissariato di Bagheria su una storia di abusi sessuali.

Raggiunti i 18 anni la ragazza, che oggi ne ha 21, si è presentata in commissariato e ha raccontato che il padre sin da quando aveva 7 anni l’ha costretta a denudarsi e ad avere rapporti con lei. Oggi è stata eseguita un’ordinanza in carcere del gip del tribunale di Termini lmerese nei confronti dei due coniugi accusati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

Alle violenze sessuali sarebbero seguiti i maltrattamenti e le minacce. Per questo motivo la ragazza è stata allontanata dalla famiglia e portata in una comunità protetta. Durante il soggiorno nel centro la madre avrebbe tentato in tutti i modi di contattarla per farle ritirare la denuncia.