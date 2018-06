Doppia cerimonia per i fratelli annegati

CATANIA – Sephora e Charby, i due fratelli di 18 e 16 anni annegati in mare alla Spiaggia libera numero 1 della Plaia di Catania, saranno salutati dalla famiglia e dalla comunità congolese con una commemorazione pubblica organizzata dalla Cgil domani alle 17 in via Crociferi 40, subito dopo i funerali che saranno celebrati alle 15 nel cimitero.

“La notizia dell’incidente che ha strappato i due ragazzi alla vita – afferma il sindacato – ci ha tolto il fiato. Oggi possiamo sostenere la loro famiglia così, nel silenzio del dolore e nel rispetto di coloro che gli volevano bene”.