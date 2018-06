Doppio colpo al supermercato: preso

Paternò . Due assalti in due giorni con pistola e passamontagna: arrestato un trentunenne

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 31enne Andrea Di Fazio in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania per rapina.

Due i colpi con il volto coperto da passamontagna e la pistola: quello del 1° ottobre 2017 compiuto al supermercato Ard Discount di via Pietro Lupo e l’altro del giorno successivo quando ha assalito il supermercato MD di viale dei Platani.

Arrivando a piedi Di Fazio ha costretto sotto la minaccia dell’arma i dipendenti dei due punti vendita a consegnargli il denaro contenuto nelle casse, stimato in oltre 1.000 euro.

I militari, grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza e ad alcune testimonianze lo hanno individuato e portato nel carcere catanese di Piazza Lanza.