Telecolor, maratona tv tra calcio e voto

La notte delle elezioni, a Catania soprattutto, s’incrocia con il calcio. Alle 22.45, su Telecolor (canale 12 del digitale terrestre), con lo “Speciale amministrative 2018” la maratona elettorale per seguire lo spoglio con le voci dei protagonisti e i collegamenti dai comuni al voto. Riflettori su Catania, la città principale alle urne. In studio anche una postazione per seguire le elezioni sui social e le vignette di Totò Calì.

In prima serata, Telecolor seguirà la partita dei rossazzurri, chiamati a ribaltare il risultato di Siena per conquistare la finale

play off per la serie B. Dalle 20, in diretta, “Sport Sicilia” con l’anteprima della gara del Massimino, poi i commenti da stadio e studio durante la partita, infine il dopo gara con le voci degli spogliatoi.

Una serata tv da non perdere tra pallone e politica.