I sindaci siciliani contro il ministro: “Nostri porti sono aperti a tutti”

PALERMO – I sindaci siciliani contro Salvini. Nel giorno in cui dovrebbero pensare alle elezioni, i primi cittadini si schiarano contro il nuovo ministro dell’Interno che chiude i porti italiani ai migranti e chiede a Malta di occuparsene (ricevendo il no di La Valletta). “La nave Aquarius doveva arrivare a Messina, Salvini ha cominciato male. Le persone non sono merci, il diritto alla vita è fondamentale”, dice il sindaco di Messina, Renato Accorinti.

“L’esordio del ministro nella gestione dell’accoglienza – aggiunge – ci lascia esterrefatti, sia nella dimensione umanitaria negata, che nella conoscenza delle leggi del mare. Non si può pensare di prescindere dai diritti universali dell’uomo e dal diritto della navigazione nei quali l’essere umano è sacro a prescindere dal colore della sua pelle e del suo paese d’origine. E’ dovere primario accogliere e a una politica disumanizzante ci contrapponiamo con una politica fatta di diritti e di valore delle persone”.

“A dispetto del diktat del ministro Salvini, l’amministrazione Accorinti dichiara la sua disponibilità immediata perché la nave ‘Aquarius’ possa attraccare presso il porto cittadino – prosegue -. Nelle operazioni di soccorso, ogni minuto di ritardo può avere conseguenze irreversibili che, in tal caso, interessano anche bambini piccoli, ragazzi soli e donne incinte”.

Il sindaco Leoluca Orlando la pensa allo stesso modo: “Palermo, la città che a partire dal proprio nome è ‘tutta un porto’, è stata e sarà sempre pronta ad accogliere le navi, civili o militari che siano, impegnate nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo. Quelle navi e quegli uomini che rispettano la legge del mare e la legge internazionale, sottraendo alla morte uomini, donne e bambini che alcuni vorrebbero consegnare nelle mani della criminalità internazionale. A violare la legge internazionale, quella che impone come priorità assoluta il salvataggio delle vite umane, è il ministro dell’Interno italiano che – aggiunge – qualora ce ne fosse stato bisogno, ha dato ulteriore dimostrazione della natura culturale dell’estrema destra leghista”.

Ancora più esplicito Gino Strada, il padre di Emergency: “Il punto centrale dell’iniziativa di Salvini è che si è deciso un rifiuto a priori: sembra più una pratica da sbrigare che rispondere ai bisogni delle persone. E’ una iniziativa razzista, repellente e disgustosa sul piano umano prima ancora che sul piano medico e sanitario ed è contraria a tutte le regole internazionali. Invece che con Malta ci provasse con la Francia e la Germania. Del resto Salvini è uno dei capofila del razzismo in Europa. Non si interessa delle persone, delle loro vite, delle terribili esperienze che hanno passato. Vorrei che proprio quelle esperienze le passasse Salvini. Il suo è un atteggiamento repellente e disgustoso”.