Scordia, ai domiciliari coltivava cannabis

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due persone per spaccio di droga. Il 65enne Salvatore Zammataro, già agli arresti domiciliari, è finito in manette per coltivazione e produzione di droga e per detenzione illegale di arma e munizioni.

Durante la perquisizione nella sua abitazione in contrada Cava a Scordia e nell’appezzamento di terreno attiguo, gli agenti hanno trovato nascoste tra la parete rocciosa e la vegetazione due coltivazioni di cannabis indica, consistenti in 1.100 piante dell’altezza media di 30 cm.

Le coltivazioni erano servite da un sistema di irrigazione a goccia, composto da tubi neri in plastica collegati a un tubo centrale di diametro più grande a sua volta collegato al pozzo di acqua posto sotto l’abitazione. L’impianto idrico era fornito di un’autoclave che era attivata da una presa elettrica installata all’interno dell’abitazione di Zammataro. Sequestrata anche una pistola calibro 6,35 con caricatore e numerosi proiettili.

A Catania, nel rione San Cristoforo, la polizia ha trovato in casa del 26enne Santo Alessandro Trentuno, 4,5 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.