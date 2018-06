Riscuote la polizza della moglie morta

Catania . Si presenta in agenzia per incassare 14.000 euro, la figlia lo smaschera: denunciati anche due dipendenti assicurativi

CATANIA – La Polizia di Catania ha denunciato due dipendenti di una nota agenzia assicurativa per calunnia e falso ideologico e un cliente per sostituzione di persona e truffa. Dopo tre giorni dalla morte della moglie, il cliente è andato in agenzia per riscuotere una polizza assicurativa di 14.000 euro. Senza dire all’assicuratore che la moglie era morta, con l’autorizzazione del dipendente ha esibito la carta d’identità della defunta e ha firmato la quietanza di riscatto al suo posto.

Successivamente, la figlia, sentitasi probabilmente tradita dal genitore in quanto presunta erede legittima, ha informato dell’accaduto la direzione generale dell’assicurazione comunicando che la madre era deceduta tre giorni prima e pertanto mai avrebbe potuto esprimere la volontà di incassare il premio.

A questo punto, la sede centrale dell’assicurazione, dopo avere appreso la versione dell’agenzia di Catania, ha imposto alla stessa di denunciare il fatto alle autorità competenti.

Pertanto, il responsabile dell’agenzia di Catania ha presentato querela nei confronti del beneficiario affermando che il cliente si era recato presso l’agenzia in compagnia di una donna, spacciata per la defunta moglie, ingannando l’assicurazione.

L’assicuratore ha inoltre dichiarato di non essersi accorto del raggiro perché la donna, che ha simulato di stare male, indossava un copricapo che ne ha reso difficile il riconoscimento e la corrispondenza con la fotografia del documento d’identità.