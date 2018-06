Litiga col figlio e lo accoltella

Catania . Il 39enne aggredito nella loro abitazione in via Villa Scabrosa fugge in strada per cercare aiuto: fermato il padre 66enne

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno fermato Giuseppe Bertolo, 66 anni, per tentato omicidio. Ieri sera, al termine di una furibonda lite avvenuta all’interno della loro abitazione in via Villa Scabrosa, presumibilmente nata per problemi di natura economica, Bertolo ha estratto un coltello dalla tasca infliggendo un violento fendente al torace del figlio 39enne, detenuto agli arresti domiciliari per spaccio e detenzione di droga.

La vittima, perdendo copiosamente sangue dalla ferita, per evitare di essere ulteriormente colpita è fuggita in strada e prima di accasciarsi a terra ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti alcune pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare d’urgenza il ferito nell’ospedale Vittorio Emanuele.

I militari si sono messi alla ricerca dell’aggressore, che nel frattempo era fuggito, e lo hanno rintracciato e ammanettato nella vicina via del Principe. Il ferito, operato d’urgenza per una ferita da punta all’emitorace sinistro, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata al reparto rianimazione dell’ospedale catanese. Il fermato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.