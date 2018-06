Bagheria, stampavano falsi biglietti Amat

PALERMO – Operazione “Smart tickets”: la guardia di finanza ha sequestrato a Bagheria una tipografia abusiva dove sono stati trovati quasi cinquemila biglietti contraffatti dell’Amat appena stampati. Le fiamme gialle hanno scoperto Maurizio Campagna, 54 anni, che secondo l’accusa era intento alla produzione e al confezionamento in blocchetti dei falsi titoli di viaggio dell’impresa di trasporto palermitana. Il tipografo è indagato per “falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto”.

Ticket, computer, pen drive, stampanti laser a colori, e altri macchinari da tipografia sono stati sequestrati. I locali erano allacciati abusivamente alla linea elettrica causando un danno all’Enel stimato in circa 44.000 euro. Pertanto, il “tipografo” è stato arrestato in flagranza per il delitto di “furto aggravato di energia elettrica” e condotto innanzi alla procura di Termini Imerese, che dopo aver convalidato l’arresto, gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia giudiziaria.