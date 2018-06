“Torna con me o pubblico le foto spinte”

Tremestieri Etneo: perseguita la ex fino a farla licenziare, poi la ricatta attraverso la figlia

CATANIA – I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno arrestato un pregiudicato di 35 anni per persecuzioni alla ex. Alcuni anni di convivenza finiti male nel settembre 2017 per incompatibilità caratteriale e l’irascibilità dell’uomo, dovuta soprattutto all’abuso di sostanze alcoliche: scattano le prime denunce della donna ai carabinieri e il susseguirsi di due distinti provvedimenti di legge, l’ammonimento e l’allontanamento con divieto assoluto di avvicinarsi alla vittima, ambedue disattesi sistematicamente.

L’uomo, il più delle volte ubriaco, si appostava sotto casa della ex seguendola fino al luogo di lavoro, costringendo dopo alcuni mesi i proprietari dell’esercizio pubblico a licenziarla perché sfiniti.

Fino all’episodio clou della intera vicenda quando, utilizzando delle foto “spinte” ritraenti la compagna e scattate con l’inganno durante la storia d’amore, le inviava via email alla figlia di lei (ragazza maggiorenne nata da una precedente relazione) seguite dalla minaccia che se sua madre non fosse tornata con lui le avrebbe pubblicate in rete.

Tutte circostanze comprovate dalle indagini dei carabinieri, che hanno fatto scattare gli arresti domiciliari.