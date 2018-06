Ispica, rubavano quintali di angurie

Cinque catanesi sorpresi dai carabinieri a caricare frutta in auto. FOTO

ISPICA (RAGUSA) – Operazione “Campagne sicure” nel Ragusano, arrestati cinque catanesi per furti nelle campagne. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione in contrada Cavafilo che indicava un ingente furto di angurie dalle serre deputate alla coltivazione di frutta e verdura.

Giunti sul posto i militari hanno trovato 5 persone intente a caricare diversi quintali di angurie su due auto. Al momento dell’arrivo delle pattuglie i ladri avevano già portato via circa 700 chili di frutta per un valore di circa 500 euro.

I malviventi sono stati bloccati e la refurtiva interamente recuperata e riconsegnata al proprietario. In manette sono finiti Giuseppe Sanfilippo, 57 anni, Piero Russo, 46 anni, Domenico Marco Bertolo, 45 anni, Agatino Trovato, 55 anni, Fabio Satrano, 26 anni.