Catania, notte di furti sventati

I carabinieri intervengono alla clinica Morgagni, in un albergo e in un cantiere di via Plebiscito. Due gli arresti

CATANIA – La scorsa notte i carabinieri di Catania hanno sventato un furto alla clinica Morgagni di via del Bosco. Chiamati da un infermiere di turno hanno messo in fuga un ladro che si era introdotto nel bar della struttura rompendo il vetro di una finestra ma non riuscendo a rubare nulla.

I militari hanno poi arrestato due uomini, il 41enne Filippo D’Amico e il 39enne Giovanni Cutuli: il primo, intorno alle 3.30, dopo aver forzato un ingresso secondario era penetrato all’interno dell’Hotel La Ville di via Claudio Monteverdi luogo in cui aveva razziato alimenti, bevande, alcolici e un’ingente quantità di detersivi e materiale utilizzato per le pulizie, il tutto conservato in 7 grossi sacchi di plastica pronti a essere caricati in auto. Grazie alla telefonata fatta dal portiere di notte, preoccupato per gli strani rumori provenienti dal piano inferiore, una pattuglia è arrivata in tempo utile per arrestare il malfattore che si era nascosto al terzo piano dell’albergo. La refurtiva era del valore di circa 2.000 euro.

Intorno alle 4 è stato beccato Cutuli al cancello d’ingresso di un cantiere edile in via Plebiscito, dove stava smontando e rubando il ponteggio installato sulla facciata caricandolo pezzo per pezzo su di un autocarro. A coglierlo con le mani nel sacco l’equipaggio di un’altra gazzella.