TAORMINA (MESSINA) – Ambiguità, satira, possibilità di cambiamento. Dalla finta galanteria di Don Giovanni di Mozart e la meschinità di Baal di Brecht fino alla presa di coscienza delle donne che imparano a tener testa a questi personaggi donnaioli e festaioli che si divertono alle spalle degli ingenui con inganni, menzogne e tranelli. C’è tutto questo in “Amara satira omnia” l’opera di teatro danza di Sbam, Sicily ballet around movement (giovane compagnia di danza diretta dalla coreografa Melissa Zuccalà) che andrà in scena al Teatro antico di Taormina giovedì 23 agosto.

Dopo la prima nazionale il 5 aprile al teatro Garibaldi di Enna, lo spettacolo con le coreografie della stessa Zuccalà e la regia di Davide Garattini Raimondi si prepara al debutto estivo. Ospiti il ballerino Branko Tesanovic, l’attore Massimo Zannola e il baritono Salvatore Grigoli.

Questi gli altri protagonisti: il soprano Miriam Žiarna, l’attore Lorenzo Stazzone e danzatori della Sbam: Giorgia Altabella, Chiara Arena, Adriana Aprile, Benedetta Cannolo, Kenia Conti, Cristiana De Gaetano, Noemi Mulé, Asia Scuderi e Fabio Gambuzza. Previste inoltre le performance dei creativi Elisa Morales, Totò Denaro e Dara Siligato e del pianista Vincenzo Indovino.