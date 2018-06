Svuota Centro Sicilia e si rifà guardaroba

CATANIA – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato la 43enne catanese Agata Giuffrida per furto. Dotata di borsa opportunamente schermata per eludere i sistemi antitaccheggio ieri pomeriggio si è dedicata allo “shopping” rubando in sequenza capi d’abbigliamento nei negozi “Calzedonia”, “Tezenis” e “Intimissimi”, all’interno dell’area commerciale “Centro Sicilia”.

Grazie alla collaborazione tra gli addetti alla sicurezza e i militari la ladra è stata fermata in tempo mentre tentava di allontanarsi con la refurtiva del valore di circa 400 euro.