Gela, appartamento trasformato in serra

In casa di un 27enne scoperto un impianto per la produzione di marijuana. Trovate anche cocaina e hashish

GELA (CALTANISSETTA) – Ieri i poliziotti di Gela hanno arrestato Giuseppe Vincenzo Cannizzo, di 27 anni, per coltivazione e spaccio di droga. Gli agenti in casa del giovane hanno trovato un vero e proprio impianto per la produzione di marijuana da poco dismesso. Dai 95 vasi pieni di torba trovati in casa erano appena state estirpate le piante messe poi a essiccare.

poliziotti hanno sequestrato 3,6 chilogrammi di marjuana, 0,5 di cocaina e 5,5 di hashish. Hanno, inoltre sequestrato sette bidoni di fertilizzante, usato per la coltivazione delle piante, lampade e trasformatori che alimentavano la serra domestica.