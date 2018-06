Catania, presentato nuovo piano fognario

Per il progetto pronti 461 milioni di euro. Bianco: “Ancora oggi l’80% degli scarichi di liquami viene riversato in mare”

CATANIA – “Sta per andare in gara il progetto esecutivo che doterà Catania di una rete fognaria integrale, forse la cosa più importante realizzata in questi anni dalla nostra amministrazione”. Così il sindaco Enzo Bianco sull’attuazione dell’opera, alla presenza del rappresentante del Commissario per il superamento dell’infrazione comunitario Enrico Rolle, Attilio Toscano, il presidente della Sidra Alessandro Corradi e il direttore dell’azienda partecipata Osvaldo De Gregoriis.

“Ancora oggi – ha ricordato Bianco – l’ottanta per cento dei nostri scarichi di liquami viene riversato in mare. Con un lavoro duro e faticoso la nostra amministrazione ha ottenuto in questi anni ben 461 milioni di euro di risorse per la nuova rete fognante, una cifra che avrà una considerevole ricaduta in termini di occupazione. I cantieri partiranno tra pochissimo. Tutti gli scarichi confluiranno in un depuratore e l’acqua la utilizzeremo a scopo irriguo nella piana di Catania”.

Bianco ha sottolineato come quest’opera, invisibile perché sarà realizzata sotto terra, “cambierà però il volto della città: il nostro mare diventerà pulitissimo per i nostri bagnanti e per i tanti turisti che riusciremo ad attrarre, ancor più numerosi di adesso nonostante l’impennata di presenze di questi anni”.

I tecnici hanno spiegato che al termine dei lavori Catania avrà una rete di circa 630 chilometri, a fronte dei 250 attuali, e un impianto di depurazione all’avanguardia che produrrà acqua per l’agricoltura o per l’industria per oltre due metri cubi al secondo.