In fiamme vegetazione e sterpaglie a San Giovanni Galermo, i pompieri evitano guai. FOTO

CATANIA – Nel pomeriggio una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Acireale è intervenuta per un incendio di vegetazione e sterpaglie che minacciava diverse abitazioni in via Salvo D’acquisto a San Giovanni Galermo, rione alla periferia di Catania.

L’intervento dei pompieri ha scongiurato che le fiamme coinvolgessero le palazzine più vicine ai focolai dell’incendio che, a causa della presenza di rifiuti e plastica, hanno sviluppato un’intensa colonna di fumo scuro.