Catania, i b&b erano irregolari

Controlli in tre strutture nella zona dell’aeroporto: una era senza autorizzazione, nelle altre due posti letto in più rispetto ai previsti

CATANIA – La polizia di Catania e i vigili urbani hanno effettuato numerosi controlli presso b&b e appartamenti turistici. In tre strutture situate nelle vicinanze dell’aeroporto Vincenzo Bellini sono state rilevate violazioni penali e amministrative, con possibili conseguenze anche di natura fiscale.

In particolare, in una delle strutture visitate, è stato accertato che il responsabile esercitava l’attività di affittacamere in 3 stanze e per complessivi 7 posti letto, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e del previsto nulla osta sanitario.

In altre due strutture ricettive, è emerso che, pur in presenza delle autorizzazioni, era stata ampliata la capacità ricettiva dell’attività, realizzando, così, ulteriori posti letto in sovrannumero rispetto a quelli autorizzati. Per i titolari sono scattate le denunce e sono state comminate sanzioni per un totale di 3.130 euro.