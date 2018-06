Catania: evasione e scippo, ma la signora annota la targa e lo fa arrestare

CATANIA – Nella serata di ieri agenti delle moto volanti in servizio anti scippo hanno arrestato il 33enne Fabio Maurizio Borzì per evasione e furto.

Mentre si accingeva a posteggiare una donna è stata avvicinata da un uomo su uno scooter che, con mossa fulminea, le ha aperto lo sportello posteriore della macchina e le ha portato via la borsa con vari effetti personali.

La signora però è rimasta fredda e ha annotato la targa dello scooter. La polizia ha subito scoperto che apparteneva a una persona anziana: da ulteriori accertamenti si è venuto a conoscenza che il figlio avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in via Caronda, nella residenza del genitore.

Gli agenti non trovando il giovane in casa lo hanno aspettato, finché non lo hanno visto spuntare a piedi. Addosso aveva ancora la refurtiva.