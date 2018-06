SIRACUSA – La commissione elettorale di Siracusa ha accertato l’incandidabilità di una persona che si presentava nella lista “Popolari e autonomisti” al Consiglio comunale. La commissione ha effettuato una serie di verifiche a campione su 4 nominativi per ognuna delle 19 liste presentate e sui sette candidati alla carica di sindaco. Il non candidabile avrebbe presentato una falsa dichiarazione in quanto risulterebbe una condanna definitiva passata in giudicato per uno dei reati previsti dalla legge (come associazione mafiosa e usura).