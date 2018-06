Fontana Gioeni, catanesi scatenati

Valanga di sfottò sui social: “Servirà per farsi il segno della croce quando si attraversa la circonvallazione”

CATANIA – Una valanga di sfottò. A qualcuno la nuova fontana del Tondo Gioeni piace, ma sono molti i catanesi che sui social la stanno prendendo in giro. Anche ferocemente.

Tanti i fotomontaggi, ma ci sono state pure azioni concrete. Come quella di un gruppo di ciclisti, che hanno voluto esprimere il proprio parere “sull’opera da quasi un milione di euro costruita utilizzando i fondi destinati alla pista ciclabile di viale Africa. Simili follie – dicono esibendo la scritta “Bella minchiata” davanti alla fontana -, non dovranno mai più verificarsi con le amministrazioni che verranno”.

Qualcuno su Facebook ha scelto il nome: “Si chiamerà San Linzolu, servirà ai catanesi per farsi il segno della croce e attraversare in serenità la circonvallazione”.

E ovviamente il rivale Salvo Pogliese non ha perso l’occasione per attaccare il sindaco Enzo Bianco: “L’inaugurazione del Mausoleo, come lo ha definito qualche catanese con la nostra innata liscìa, è l’ultimo atto della propaganda. Pochi giorni ancora, e tutto questo sarà finito”.