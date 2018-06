Blitz della polizia in un palazzo di San Giovanni Galermo, gli agenti trovano la droga nascosta sul tetto dell’ascensore

CATANIA – Stamattina intorno alle 6 nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo i poliziotti hanno notato un giovane che alla vista delle volanti dopo aver lanciato un grido di avvertimento è entrato all’improvviso all’interno di un portone in via Capo Passero. Gli agenti nello stabile hanno trovato 315 grammi di marijuana suddivisa in piccole dosi; era nascosta sopra il tetto dell’ascensore.