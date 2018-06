Nascondeva pistola con matricola abrasa

Regalbuto . Perquisizione in un’azienda agricola, in manette un allevatore 63enne. VIDEO

REGALBUTO (ENNA) – Continuano i controlli nella campagne dell’Ennese dei carabinieri che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo. In manette il 63enne Gaetano Liuzzo Scorpo, allevatore, per ricettazione e detenzione illegale di arma e munizioni.

In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare nella sua azienda agricola in contrada Marletta a Regalbuto (En) è stata trovata nascosta in un’intercapedine una pistola cal 7.65 con matricola abrasa e 50 cartucce di vario calibro.