Scoperta evasione fiscale da 1,5 milioni di euro in una coop

RAGUSA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno scoperto un’ingente evasione fiscale a carico di una società cooperativa consortile di Modica, operante nel settore dei servizi di gestione del rischio per le scommesse sportive sui mercati on-line, che si è avvalsa delle prestazioni lavorative di 37 titolari di partita Iva che secondo l’accusa “invece operavano a tutti gli effetti come dipendenti della società stessa”.

Per le fiamme gialle il presunto raggiro “consisteva nell’utilizzo delle prestazioni dei 37 soci-lavoratori, che invece a tutti gli effetti venivano gestiti, amministrati e impiegati quali dipendenti, ai quali veniva però fatta attribuire una partita Iva al solo fine di risultare formalmente quali lavoratori autonomi, con lo scopo di eludere la normativa in materia di lavoro subordinato (tredicesima mensilità, ferie, Tfr, contributi previdenziali, maternità, ecc) e consentire indebiti risparmi d’imposta in capo alla società”.

Tale condotta ha permesso alla società consortile di “realizzare un’evasione fiscale delle imposte sui redditi pari a oltre 1,5 milioni di euro in relazione ai compensi pagati nel corso degli ultimi cinque anni ai 37 titolari di partita Iva che, sulla base delle ispezioni condotte e della documentazione acquisita dalle Fiamme Gialle, sono “risultati essere assoggettati al potere direttivo del rappresentate legale della società in quanto a modalità di assunzione, subordinazione gerarchica e organizzazione dell’attività lavorativa secondo prestabiliti turni di lavoro”.