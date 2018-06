Fiumara d’Arte: annullato “Rito della luce”

Per il mecenate Antonio Presti sono troppi gli eventi, tra cui la morte della madre e la vicenda delle Rocce, che hanno sconvolto il suo cuore: “Il silenzio non è assenza o vuoto, ma ascolto universale”

CATANIA – Non si ripeterà quest’anno il Rito della Luce ai piedi della Piramide 38° Parallelo di Motta d’Affermo (Messina), organizzato dalla Fondazione Fiumara d’Arte. Lo ha annunciato il suo presidente, Antonio Presti, scegliendo così “il rito etico del distacco e del silenzio, della dissolvenza che si proietta questa volta in una semina interiore, silenziosa”.

“La recente scomparsa di mia madre e degli artisti Mauro Staccioli, autore dell’opera Piramide – 38° Parallelo, e di Hidetoshi Nagasawa, noto per aver realizzato Stanza di Barca d’Oro nella Fiumara d’Arte – afferma Presti – sono una grande ferita che ha sconvolto il mio cuore. Poi, successivamente, la negazione delle Rocce e la violazione del Parco di Fiumara d’Arte per mano delinquenziale e mafiosa, arrivata anche sui lavori di restauro del Parco Fiumara d’Arte, hanno contribuito ulteriormente ad intralciare il cammino della Bellezza, mortificandolo e offendendolo”.

“Il silenzio non è assenza o vuoto – sottolinea Presti – ma ascolto universale. E sente la necessità di ricostituire una pace violata, in nome di quella Libertà che ha contraddistinto tutta la vita della storia di Fiumara d’Arte”.

Per Presti ritorna quel bisogno di dimenticare “tutto l’avido cieco mondo delle umane ristrettezze. Dalle viscere della stanza di Barca D’oro, chiusa per cento anni, alla trascendenza della Piramide è maturato adesso il tempo della Rigenerazione. Probabilmente in un ‘altrove’ inedito del tacere significante quel filo d’oro costruito con l’onestà del nostro sogno di Bellezza e Conoscenza non può spezzarsi e non si spezzerà.

“Vi chiedo – conclude Presti – di rinunciare insieme a me, rispettando e sostenendo questo sentimento di assordante rinuncia. Certamente nei giorni prossimi al solstizio d’estate – dal 21 al 24 giugno – la Piramide sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 20 e sarà visitabile liberamente: quello è un luogo dell’Umanità”.