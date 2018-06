Selfie e piazze piene, il SalviMaio è show

C’è il SalviMaio e Catania riscopre la passione per la politica, in una domenica surreale. Caldo, piazze piene, contestazione e pallone. L’Etna guarda dall’alto, fa il tifo e partecipa alla festa di popolo con un anomalo sciame sismico.

Alle 11 tutti in piazza Verga per la contestazione annunciata al neo ministro dell’Interno da parte dei centri sociali. Poche decine di manifestanti, tra loro anche i rappresentati della sinistra di Potere al Popolo che rivendicano “giustizia sociale, pensioni e riforma della sanità pubblica” ma soprattutto “politiche per il meridione”.

Una marcia stoppata sul nascere dagli agenti in tenuta antisommossa per evitare il contatto con l’altra piazza, quella radunata davanti all’hotel Excelsior in attesa del loro “capitano” Matteo Salvini, accolto da star nel tripudio generale.

La passeggiata tra le bancarelle del mercato del contadino della Coldiretti diventa una lentissima processione sotto il sole tra cronisti affamati di dichiarazioni utili da mandare ai tg dell’ora di pranzo e cacciatori seriali di selfie con uno dei personaggi del momento. La politica spettacolo, la politica della tv e delle dirette Facebook, che esce dai palazzi per entrare nelle case di tutti.

La conferenza stampa è rapida, giusto il tempo per ribadire a tutti che “la coalizione di centrodestra è unita” e che il governo carioca “andrà avanti solo sui punti del contratto siglato tra Lega e M5s”. Salvini suona il de profundis alla sinistra catanese, “godetevi l’ultima settimana di governo della città, poi amministreremo noi con il sindaco Pogliese” che sta volando trainato dalle sue nove liste al Consiglio comunale. Sorride l’assessore designato leghista della prima ora Fabio Cantarella, gongola anche il commissario del partito in Sicilia, il senatore Stefano Candiani.

Ma Salvini fa di più, gioca la carta della “good reputation” sulla quale il sindaco uscente Enzo Bianco ha costruito parte del suo consenso: “Nei prossimi giorni arriveranno a Catania e in Sicilia gli altri ministri della Lega, primo tra tutti Gianmarco Centinaio che batterà i pugni sul tavolo dell’Ue per difendere l’agricoltura siciliana e la pesca. E poi Lorenzo Fontana, che lotterà per i diritti alla famiglia e per i disabili. Spero che già domenica prossima possano stringere la mano al nuovo sindaco di Catania”. Come dire, adesso al governo ci siamo noi.

Tra il pubblico tanti candidati, anche quelli nei Comuni dell’hinterland, che fanno la claque alle parole del loro leader. Si riaffacciano sulla scena, subodorando il vento del cambiamento, alcuni vecchie conoscenze della politica locale sotto l’insegna de L’unione dei siciliani di Armao. S’imbucano in sala stampa e conquistano la prima fila Salvo Grillo, storico esponente del Pri e Rino Piscitello ex Democrazia proletaria, ex esponente de La Rete, de La Magherita e infine dell’Mpa. C’è anche l’ex senatore Enzo Gibiino, ex coordinatore regionale di Forza Italia scalzato dopo poco da Gianfranco Micciché, oggi in area Lega.

Il finale è uno show: Matteo sale sul predellino improvvisato davanti alla hall dell’hotel per giurare fedeltà alla Sicilia.

Giusto il tempo di una veloce pausa pranzo, perché alle 17 piazza Dante diventa già difficile da raggiungere. Si vedono le bandiere tricolore e quelle con le stelle. Più in là quelle rossazzurre pronte per essere sventolate allo stadio per sostenere la corsa del Catania in Serie B.

A bordo palco i volontari con le pettorine gialle per il servizio d’ordine. C’è l’ex Iena Dino Giarrusso, stella tv tra le stelle di Grillo e Casaleggio, secondo qualche indiscrezione avrebbe rinunciato, in tempi non sospetti, alla candidatura a sindaco di Catania dopo la sconfitta alle politiche. Il suo omonimo, il senatore Mario Giarrusso apre il comizio e arringa la folla sui temi della legalità e ricorda i tempi in con Giulia Grillo si riunivano in 12 nello studio medico del padre. Davanti alla sua Catania il ministro della Salute si commuove e spunta qualche lacrima.

Passano tutti, tra telefonini alzati e dirette Facebook improvvisate nella democrazia della rete. Deputati, parlamentari e sanatori pentastellati catanesi sono tutti lì “per fare squadra, perché non si può fallire un’altra volta l’ingresso in Comune” dalla porta principale. L’eurodeputato Corrao non perde occasione di punzecchiare Alfano: “Adesso che farà? Vorrebbe tornare a fare l’avvocato, ma nel caso i suoi clienti non dovessero pagarlo noi avremo già pronto il reddito di cittadinanza”.

Giancarlo Cancelleri saluta la piazza ringraziando con un diplomatico “siete finalmente al governo dell’Italia”. Arriva Luigi Di Maio. E’ boato. Il capo politico del M5s sul palco tocca le corde della piazza gremita: lavoro, centro per l’impiego, jobs act e reddito di cittadinanza. Infine lancia la corsa di Giovanni Grasso a Palazzo degli Elefanti con una pacca benaugurante sulla spalla e un rassicurante: “Avrete un sindaco con un governo centrale dalla sua parte, è fondamentale”.

Il ministro del Lavoro Di Maio si ferma per ascoltare i lavoratori della vertenza Mercatone Uno. Gli ultimi selfie prima di scappare a Messina. Dal fondo si sentono i cori dello stadio. E’ tempo di correre al Massimino, in questa folle e calda domenica di giugno elettorale.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti