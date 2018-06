Rubavano le offerte nelle parrocchie, beccati i due coniugi catanesi

FORZA D’AGRO’ (MESSINA) – I carabinieri di Taormina hanno arrestato una coppia di coniugi catanesi, il 44enne Antonino Miraglia e la 45enne Grazia Nicolosi, per furto all’interno della chiesa Santissima Annunziata di Forza d’Agrò.

I militari si sono mossi dopo altri episodi simili nelle settimane precedenti, utilizzando le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nelle parrocchie interessate e nelle aree limitrofe. Si è così scoperto che gli autori dei colpi erano un uomo e una donna, che forzando le cassette delle offerte con un grosso cacciavite ne prelevavano il contenuto.

I due sono stati beccati mentre entravano nella chiesa di Forza d’Agrò con fare sospetto. Hanno tirato fuori gli arnesi da scasso e hanno scardinato le cassette, nascondendo il denaro all’interno della borsa della donna. Sono stati fermati per poi essere condotti davanti il tribunale di Messina, dove sono stati disposti gli arresti domiciliari per la donna e l’obbligo di dimora nel comune di residenza per l’uomo.