Catania, feriti tre pompieri

Uno era impegnato a spegnere l’incendio in una baracca, gli altri due sono stati investiti da una fiammata in un appartamento

CATANIA – Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti in maniera non grave la notte scorsa in due distinte operazioni di soccorso in provincia di Catania. Il primo ha riportato un trauma cranico-cervicale e una ferita lacero-contusa mentre a Catania era impegnato nello spegnimento dell’incendio di una baracca. Medicato nel pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi, è stato giudicato guaribile in sette giorni.

Altri due hanno riportato ferite guaribili in sei giorni per essere stati investiti a Santa Maria di Licodia da una fiammata e dalla conseguente ondata di calore durante le operazioni di spegnimento di un incendio in un appartamento. Dopo aver accusato malesseri da ipertermia, sono stati prima soccorsi dai colleghi e poi dal personale del 118, che li ha trasferiti nel pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, dal quale sono stati dimessi nelle prime ore di stamane.