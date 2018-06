Stanco dell’attesa aggredisce il medico

PALERMO – Un’altra aggressione si è verificata nel pronto soccorso di un ospedale palermitano: il figlio di un paziente, in attesa con codice giallo, la scorsa notte è entrato nella shock room di Villa Sofia e ha aggredito il medico di turno afferrandolo per il collo perché era stanco di attendere il turno. Nel momento in cui il figlio aggrediva il medico nell’altra sala un altro medico chiamava il padre per la visita.

Dopo l’aggressione padre e figlio e un secondo giovane, pare il fratello dell’aggressore sono scappati via dall’ospedale. E’ intervenuta la polizia ed è stata sporta denuncia per aggressione e interruzione di pubblico servizio perché il medico pur non avendo riportato particolari conseguenze fisiche era in stato di shock, si è dovuto fermare ed è stato sostituito.

Attraverso i dati del paziente registrato con il codice giallo la polizia sta cercando di rintracciare l’aggressore. “Ultimamente – fanno sapere dall’ospedale – grazie a una riorganizzazione interna al pronto soccorso i tempi di attesa si sono ridotti a meno di 4 ore per i ‘codici gialli’, a meno di 5 per i ‘codici verdi’ e vi è un’attesa complessiva media di cinque ore in area di emergenza”.