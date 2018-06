Denunciato un 24enne per maltrattamenti

SIRACUSA – Un giovane di 24 anni, S.M.E., è stato denunciato a Siracusa per maltrattamento ad animali, percosse e ingiurie perché ha preso a botte la fidanzata che lo voleva lasciare e si è pure sfogato violentemente con il cagnolino di lei. La polizia ha trovato la ragazza piangente in via Luigi Cadorna.