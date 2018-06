Cefalù, dopo 13 anni riapre il Club Med

Inaugurato il resort di lusso dopo una ristrutturazione costata 90 milioni di euro. Protesta degli ex dipendenti non riassunti

CEFALU’ (PALERMO) – Da villaggio di capanne a resort di fascia alta. Dopo 61 anni il fascino è rimasto quello del “Village Magique” acquistato nel 1957 ma ora il Club Med di Cefalù ha fatto un salto di qualità diventando il simbolo delle nuove strategie del gruppo francese, il primo Exclusive Collection Resort del Mediterraneo: una struttura a cinque tridenti.

“Siamo orgogliosi di avere coronato il sogno della rinascita di un mito”, ha detto il presidente del Club, Henri Giscard d’Estaing, nella cerimonia di riapertura del resort chiuso nel 2005 e riaperto oggi dopo una ristrutturazione costata quasi 90 milioni. La risposta del mercato è stata molto favorevole: le prenotazioni per la stagione estiva arrivano già all’80 per cento della capacità ricettiva.

“Quando il villaggio venne inaugurato nel 1957 – ha ricordato Giscard d’Estaing – divenne presto un’icona dello spirito originale Club Med. Oggi viene scritta un nuova pagina della sua storia in Italia, con cui si è creato un forte legame di amore e di passione”.

Per gestire le oltre 300 camere, i servizi, una villa settecentesca, tre ristoranti verranno impiegate 400 persone e altre centinaia troveranno posto nelle società che forniscono i servizi esterni. Non tutti i dipendenti della vecchia struttura sono stati riassunti: alcune decine hanno fatto sentire la loro voce manifestando davanti ai cancelli del resort.

La società ha fatto sapere che si avvierà una fase di valutazione dei profili adeguati ai nuovi standard del Club. Così ha risposto Giscard d’Estaing alle sollecitazioni venute anche dal vescovo Giuseppe Marciante, dal sindaco Rosario Lapunzina, dal presidente dell’Ars (il parlamento regionale siciliano) Gianfranco Micciché e dal vice presidente della Regione, Gaetano Armao. “Questa gente – ha detto Marianna Flauto, segretaria generale di Uiltucs Sicilia – reclama il diritto di precedenza nella reintegrazione. Sono disponibili anche a svolgere mansioni inferiori a quelle di prima”.

“Oggi si compie un passo fondamentale per il futuro di Cefalù”, ha riconosciuto il sindaco Lapunzina che ha consegnato al presidente del gruppo francese la cittadinanza onoraria. Ora si riaprono le porte per i turisti. Troveranno, ha auspicato il vescovo, “benessere fisico ma anche spirituale”.

“Con la riapertura del Club Med si dà forma a un sogno e si compie un passo di fondamentale importanza per il futuro di Cefalù”, ha detto ancora il sindaco. “Il resort – ha aggiunto Lapunzina – non è soltanto la più importante infrastruttura turistica di questa tipologia in Europa: è una scommessa vinta, un modello di sviluppo per il turismo, un punto di svolta per Cefalù, un auspicio per l’intera Sicilia”.

Il sindaco ha poi ricordato che in questo promontorio, nel 1957, stesso anno della nascita dell’Europa unita, Club Med ha inaugurato il “Villaggio di Cefalù che ebbe il merito di cambiare la storia della città tramutandola in meta turistica internazionale e luogo nel quale sono state scritte pagine leggendarie della moda e del costume di intere generazioni”.

“Dopo sessantuno anni da quel 1957 – ha concluso – il Club Med torna a essere protagonista di una metamorfosi per Cefalù. Se il primo villaggio segnò la nascita del turismo, concepito in senso moderno, il nuovo resort segna un punto di svolta verso un turismo di qualità, attento anche al patrimonio storico culturale della città, consacrato come uno dei più importanti del mondo dal riconoscimento di patrimonio Unesco della cattedrale”.