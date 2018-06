Catania, lungomare liberato dalla plastica

CATANIA – I siciliani hanno risposto numerosi all’appello “Arricugghiemu ‘a plastica” (raccogliamo la plastica) lanciato ieri da Fiorello nella video-clip girata per il Wwf insieme a Stefania Spampinato, attrice siciliana della celebre serie fiction Grey’s Anatomy e ispiratrice dell’evento catanese di pulizia delle spiagge.

E’ stato così lanciato ufficialmente il tour nazionale “Spiagge plastic free”, la maratona di eventi che apre la Campagna #GenerAzioneMare Wwf e che vede coinvolti partner di alto profilo scientifico e tecnico, centinaia di volontari e cittadini uniti tutti dallo stesso obiettivo: liberare alcune delle più belle spiagge italiane dall’invasione silenziosa della plastica.

Oltre 100 volontari questa mattina hanno ripulito 2 chilometri di scogliera nel Lungomare Ognina, a Catania, mentre in provincia di Agrigento altri 100 volontari hanno raccolto plastiche sul litorale dell’Oasi Wwf di Torre Salsa a Siculiana. Stessa iniziativa anche in Toscana, lungo la spiaggia di Capalbio antistante l’Oasi Wwf di Burano con centinaia di persone coinvolte dagli attivisti del Panda.

Decine i sacchi di rifiuti raccolti tra cui soprattutto oggetti ‘usa e getta’ come bicchieri, bottiglie, salviette e persino rifiuti ospedalieri, ma anche oggetti più ingombranti come materassi, copertoni, pezzi di automobile. Un gruppo di sub Padi, organizzati dal Centro Jonio Pro-Dive di Catania, ha raccolto batterie, copertoni e persino giocattoli sommersi fino a 30 metri liberando così i fondali della Scogliera di Catania secondo il protocollo della Fondazione Project Aware – “Dive Against Debris. Tra gli altri partner dell’evento siciliano: Plastic Buster e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il S.I.B. (Sindacato Italiano balneari).

Franco Andaloro, delegato di Wwf Sicilia e ricercatore associato Stazione Zoologica Anton Dohrn: “Oltre il 20% dei pesci che analizziamo hanno ingerito plastiche o microplastiche, percentuale che sale nei mammiferi marini e che supera il 50% nelle tartarughe. Dopo l‘età della pietra e quelle del bronzo e del ferro, che hanno segnato il cammino dell’uomo nella storia, oggi l’età della plastica sta lasciando un’orrenda e indissolubile impronta nel pianeta. Le plastiche sono oggi in tutti gli ambienti e temiamo che la maggior parte di loro siano già negli organismi marini che la ingeriscono. Accogliamo l’invito che il Wwf, i subacquei di Padi e la ricerca scientifica lanciano da Catania, usiamo meno plastica e raccogliamola dalle spiagge e ovunque la troviamo. Solo se ognuno di noi ne raccoglierà più di quanta ne utilizza, avremo un bilancio positivo e daremo un futuro all’ambiente marino”.

Stefania Spampinato, madrina e ispiratrice dell’evento proprio per le sue origini catanesi ha dichiarato: “Per realizzare un’iniziativa come questa serve la capacità e l’esperienza di un’organizzazione come il Wwf, ma anche e soprattutto la sensibilità e la buona volontà della gente, che riconosce l’importanza di difendere i nostri mari e le specie che ci vivono. Per questo sono molto grata a tutte le persone che hanno scelto di partecipare a vario titolo. Grazie!”.

La giornata è proseguita con un evento divulgativo/scientifico presso il Lido America di Catania in cui sono stati presentati i risultati delle attività di pulizia con interventi di esperti e ricercatori.