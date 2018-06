Si stringe fascetta al collo per gioco, grave bimba

ROMA – La fascetta stretta attorno al collo e la bambina, ormai cianotica, distesa sul pavimento. Dramma ieri sera in un appartamento in zona San Giovanni a Roma dove una bimba di 3 anni è stata soccorsa in gravissime condizioni. A dare l’allarme è stata la mamma che era con lei in casa in quel momento. “Correte mia figlia sta soffocando. Sta morendo” urlava disperata la donna.

Un’ambulanza del 118 si è precipitata sul posto e la bimba è stata portata d’urgenza al vicino ospedale San Giovanni. Poco dopo, però, è trasferita al pediatrico Bambino Gesù dov’è tuttora ricoverata in terapia intensiva. E’ sedata, le sue condizioni sono gravi ma stabili. Del caso si occupano gli investigatori della Squadra Mobile di Roma, intervenuti con i poliziotti del commissariato San Giovanni.

Al momento si ipotizza l’incidente e non sarebbero state riscontrare responsabilità a carico della mamma che era con lei in casa ieri sera. A quanto ricostruito finora la piccola, che è figlia di una coppia di egiziani, stava giocando nella sua stanza mentre la madre preparava la cena. Si sarebbe stretta per gioco quella fascetta da elettricista attorno alla gola rimanendo quasi strangolata. Quando la madre è andata a chiamare la piccola per dirle che la cena era pronta, l’ha trovata per terra con la fascetta stretta al collo.

L’ospedale Bambino Gesù ha reso noto oggi, con un bollettino medico, che la bimba è ricoverata in condizioni stabili nel reparto di terapia intensiva del Dea. E’ mantenuta in stato di sedazione e ventilazione meccanica. La prognosi rimane al momento riservata. Quando è stata trasferita dall’ospedale San Giovanni, già sedata e ventilata, con lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia.

Nella notte è stata eseguita una Tac che, fortunatamente, ha escluso gravi segni di sofferenza cerebrale, evidenziando un “danno limitato a livello polmonare”. Il decorso delle prossime ore sarà fondamentale per capire il quadro e la gravità delle sue condizioni.