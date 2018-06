Catania, Salvini anticipa la visita Pronta la protesta dei centri sociali

Verso le amministrative . Il neo ministro della Lega sarà domenica mattina al mercato del contadino in piazza Verga, poi tappe a Messina e Siracusa. I 5stelle con Di Maio alle 17.30 in piazza Dante col tricolore

Matteo anticipa, Luigi conferma. Domani tappa a Catania, in vista delle amministrative, per testare la prima prova di piazza da leader dei partiti del governo gialloverde.

Il nuovo ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arriverà in mattinata in Sicilia. Nella sua agenda è prevista alle 12 una tappa al mercato del contadino in piazza Verga per ascoltare la voce dei coltivatori diretti e a seguire una conferenza stampa nell’hotel Excelsior accompagnato dal commissario della Lega in Sicilia, il senatore Stefano Candiani, con loro anche il candidato a sindaco del centrodestra, l’europarlamentare Salvo Pogliese e l’assessore designato e coordinatore provinciale della Lega, Fabio Cantarella. Inizialmente si era pensato a un comizio in piazza Manganelli, ipotesi saltata a causa di un’agenda fitta di impegni.

Il leader del Carroccio proseguirà la sua visita verso Maletto, nel Catanese, e a seguire a Messina e Siracusa. La giornata siciliana si concluderà a Modica, nel Ragusano.

La visita di Salvini in Sicilia non passa inosservata per gli attivisti del centro sociale Liotro di Catania che hanno chiamato a raccolta la piazza, organizzando una contestazione alle 11 in piazza Verga e un’assemblea cittadina nel pomeriggio, all’interno del centro in via Monte Vergine.

“Dopo i dibattiti su Facebook e tutti i social network è il momento di scendere in piazza. “Noi sappiamo bene chi è Salvini, noi non dimentichiamo – scrivono – Per anni ha insultato i meridionali ora cerca consenso, ora si sente forte dell’ incarico di governo, ma noi non abbiamo la memoria corta, a Catania e al Sud non sarà mai il benvenuto. ‘A Casa Loro’ il tuo slogan da Ministro? Comincia da subito tornando A Casa Tua”.

Tutto confermato, al momento, sul fronte del M5s. Nel pomeriggio è previsto l’arrivo a Catania del nuovo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, con lui potrebbe esserci anche il nuovo ministro per la Salute, la catanese Giulia Grillo nella tappa del tour #AlziamoLaTesta prevista alle 17.30 a piazza Dante a Catania per lanciare la candidatura del professore Giovanni Grasso a sindaco di Catania. Annunciata la presenza dell’europarlamentare Ignazio Corrao, dei senatori Nunzia Catalfo e Mario Giarrusso e del deputato regionale Giancarlo Cancelleri. Gli attivisti etnei hanno chiesto on line a tutti i partecipanti di portare una bandiera tricolore.

