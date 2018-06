Lunedì la consegna del fontanone Gioeni a una settimana esatta dal voto a Catania

Dopo un anno e mezzo di lavori, tra ritardi e polemiche, è tutto pronto per l’inaugurazione dell’opera monumentale

Tutto pronto per la grande inaugurazione. A distanza di quasi cinque anni dall’abbattimento del cavalcavia e a un anno e mezzo dall’avvio dei lavori, lunedì verrà consegnata alla città la fontana monumentale del Tondo Gioeni, un’opera faraonica e di grande pregio costata quasi 700 mila di euro e che, nell’idea del progettista Ugo Mirone, dovrebbe richiamare la storica fontana dell’Amenano di piazza Duomo, all’ingresso del mercato della Pescheria.

La via Etnea comincia così con una fontana e si conclude con una fontana. Un’ideale porta che chiude a nord la Catania ottocentesca. Un intervento che avrebbe anche una funzione importante dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, perché contribuirà a intercettare una parte della grande massa di acqua che giunge dai paesi etnei e che si riversa poi nel centro di Catania.

L’inaugurazione è prevista per le 10.30. I lavori avrebbero dovuto concludersi, da programma, a fine agosto del 2017. L’intervento ha riguardato una fascia lunga complessivamente circa 170 metri di un muraglione in cemento armato, di cui 130 metri a verde verticale, che rappresenta un’ideale base alla struttura del Parco Gioeni. Al centro è stata ricavata una grande nicchia rivestita con pietra di Mirto, al cui interno è stato allocato un sistema di due vasche in pietra bianca di Comiso, concepite a forma di porzione di calotta sferica e ancorate, a differente altezza, sulla parete di fondo. La zona sarà illuminata dai led posti su piastre zincate.

Dopo anni di polemiche, tra traffico congestionato, ritardi e scelte di opportunità politica, adesso il giudizio sul nodo del Tondo Gioeni spetterà ai catanesi, a una settimana esatta dalle elezioni per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

