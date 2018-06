Rave party con alcol e droga: scatta la retata nel capannone delle Ferrovie

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno sorpreso e denunciato 42 giovani che stavano partecipando a un rave party con alcol e droga all’interno di un capannone delle Ferrovie dello Stato.

I militari sono stati avvertiti da numerose chiamate per i forti rumori e la musica alta provenienti da un magazzino abbandonato in via Gibilterra. Sul posto sono state inviate ben 8 gazzelle: davanti all’ingresso i militari hanno trovato alcuni giovani che, evidentemente con compiti di vedetta, sono scappati verso l’interno per dare l’allarme, dopo aver chiuso il cancello.

I carabinieri sono entrati: davanti a loro una moltitudine di persone intente a ballare consumando alcol e droga, di cui una parte era nel capannone e un’altra nel cortile. La fuga generale è stata caotica, in tutte le direzioni possibili. Qualche decina di giovani però è stata circondata e fermata.

Nel locale c’erano un centinaio di spinelli e 13 involucri in cellophane contenenti marijuana e hashish. I 42 giovani (di cui uno minorenne e 6 di origine straniera) sono stati identificati e denunciati.