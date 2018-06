In moto non si fermano all’alt

CATANIA – La Polizia di Catania ieri sera ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Antonino Sebastiano Battaglia, 25 anni, e Gianluca Sanfilippo, 35 anni, sorvegliato speciale. Una volante mentre transitava per via Giovanni da Verrazzano, in prossimità della rotonda con via San Jacopo, ha notato una moto di grossa cilindrata, con a bordo i due che viaggiavano ad alta velocità, i quali, alla vista dell’auto di servizio, si sono allontanati in direzione del Villaggio Sant’Agata.

Gli operatori, insospettiti, hanno deciso di effettuare un controllo, ma i due, nonostante l’alt, invece di rallentare hanno aumentato la velocità. Ha avuto così inizio un inseguimento a velocità sostenuta per le strade dei quartieri di Zia Lisa e Librino, conclusosi con il raggiungimento della moto e il blocco immediato del conducente.

Il passeggero ha tentato una breve fuga ma è stato subito fermato dagli agenti. Al controllo, i due sono stati trovati in possesso di due bastoni. Entrambi sono finiti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.