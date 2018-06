GRAVINA DI CATANIA (CATANIA) – Una donna di 52 anni ha tentato il suicidio a Gravina di Catania dandosi fuoco nel suo garage. Si è versata addosso la benzina che teneva in una tanica. E’ stata portata in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro, ha ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo ed è in condizioni gravissime.

A spegnere le fiamme e a salvarla sarebbero stati i vicini. Il gesto sarebbe legato a motivi personali.