Alle tre di notte stop agli scrutini. E il M5s esplode: “Una follia”

PALERMO – L’assessore regionale alle Autonomie locali, Bernadette Grasso, ha emanato una modifica all’atto d’indirizzo sulle operazioni di scrutinio per le comunali, confermando che gli scrutini delle votazioni per il sindaco e il consiglio comunale dovranno essere effettuate senza interruzione dopo la chiusura dei seggi.

Ma se le operazioni – dice l’assessore – dovessero concludersi oltre le 3 di lunedì 11 giugno i presidenti di seggio dovranno sospendere le operazioni di scrutinio per l’elezione dei consigli di circoscrizione per riprenderle alle ore 9. La responsabilità dei seggi rimane al presidente. Il provvedimento riguarda Catania e Messina dove si vota per le circoscrizioni.

Durissima la reazione del M5s all’Ars: “La modifica ‘- sostengono i parlamentari regionali – mette a rischio il corretto svolgimento delle operazioni nei seggi. E’ schizofrenica, si presta a creare solo caos e ne chiediamo la revoca. Dettare regole diverse per le operazioni di scrutinio nè funzionale solo a innescare confusione: da un lato si autorizzano i presidenti di seggio a fermare le operazioni in piena notte per riprenderle alle 9 del mattino, dall’altro si impone loro di ‘provvedere alla custodia della sala assicurandosi che non entri nessuno’. È una cosa folle, che non agevola né gli scrutatori né i presidenti di seggio”.

In Sicilia sono 139 comuni al voto, ma il provvedimento della Regione trova applicazione solo per le città metropolitane di Catania e Messina, dove oltre a sindaco e consigli comunali, i cittadini saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti nelle circoscrizioni.