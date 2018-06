CATANIA – I carabinieri di Aci Sant’Antonio hanno arrestato un 28enne di Aci Catena per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari in un locale di sua proprietà hanno trovato e sequestrato circa 50 grammi di cocaina e circa 1,5 chili di marijuana, due bilancini elettronici di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.