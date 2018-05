Catania. Arrestato un 17enne per atti persecutori, lesioni e percosse nei confronti dell’ex fidanzata di 15 anni che non voleva riallacciare la loro relazione interrotta nell’aprile del 2017

CATANIA – I Carabinieri hanno arrestato un 17enne in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania per atti persecutori aggravati, lesioni personali e percosse aggravate nei confronti dell’ex fidanzatina di 15 anni che non voleva riallacciare la loro relazione interrotta nell’aprile del 2017.

La ragazza sarebbe stata vittima di telefonate e sms minacciosi, pedinamenti, appostamenti sotto la scuola e nei pressi dell’abitazione, violazioni di domicilio e di aggressioni fisiche sfociate in schiaffi, arrivando una volta anche a picchiare la madre della ragazza, presa per i capelli per scaraventarla e trascinarla per terra provocandole un trauma cranico.

Fino, poi, alle minacce di morte: “se ti vedo con un altro ti ammazzo”, “vengo a prenderti di notte”. Per la paura la vittima ha abbandonato anche il ballo agonistico.

Il quadro probatorio raffigurato dai carabinieri è sfociato nell’arresto del 17enne e la sua reclusione in una comunità