Il Catania condiziona Gigi e Matteo

L.Cil. Amministrative: Di Maio e Salvini domenica pomeriggio in piazza per Grasso e Pogliese. Poi tutti allo stadio per sostenere la corsa dei rossazzurri verso la Serie B

Le amministrative in piazza a una settimana dal voto. Un occhio alla politica, l’altro al calcio, perché i rossazzurri si giocano la promozione in Serie B nella coda di campionato dei play off condizionando inevitabilmente l’agenda politica delle forze in campo.

Catania è la città più importante d’Italia chiamata alle urne il 10 giugno, lo sanno bene anche i leader della politica nazionale che sono pronti a spendersi in prima persona per sostenere i propri candidati alla poltrona di sindaco di Catania.

Tant’è che domenica pomeriggio, il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del Movimento 5 stelle saranno a poche centinaia di metri di distanza all’ombra del vulcano per lanciare lo sprint finale a Salvo Pogliese e a Giovanni Grasso.

Il segretario del Carroccio ha espressamente chiesto a suoi di parlare ai cittadini catanesi sul palco di un luogo all’aperto, così abbandonata la formalità del grande hotel è stata scelta piazza Manganelli alle 17.30 (si attende l’autorizzazione), a due passi dai Quattro Canti e da piazza Università. Sul palco insieme a Salvini e Pogliese ci saranno anche i riferimenti delle forze politiche che sostengono il progetto dell’europarlamentare verso Palazzo degli Elefanti

Poco più in là, sempre alle 17.30, parlerà Luigi Di Maio che porterà in piazza Dante il tour #AlziamoLaTesta, accompagnato dai portavoce regionali, nazionali ed europei del M5s, per supportare la corsa del professore Giovanni Grasso.

Concomitanza obbligata degli eventi, perché alle 20.30, al Cibali, il Catania si giocherà il passaggio alle semifinali dei play off contro il Salò, nome che evoca inevitabilmente libri di storia e pagine di politica d’Italia. Piano traffico particolareggiato, parcheggi e spostamenti costringeranno i protagonisti a condensare gli interventi per permettere a tutti di liberarsi in tempo utile per seguire la partita.

Prevista attenzione e copertura mediatica massima sulle due piazze Catania visto che i protagonisti avrebbero potuto essere le due colonne sulle quali poggiare il governo nazionale gialloverde, prima di naufragare sul nome di Paolo Savona, ministro designato per l’economia.

Twitter: @LucaCiliberti

Luca Ciliberti