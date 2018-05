Furti in casa, in albergo e in chiesa: due arresti

RAGUSA – La Polizia e i Carabinieri, hanno arrestato quattro persone per una serie furti commessi a Ragusa. In manette sono finiti Andrea Forzoso, 36 anni di Augusta, Maria Fava di 39 anni di Ragusa, e altri due ragusani di 24 e 35 anni.

Sono considerati gli autori di furti seriali commessi a Ragusa, anche in chiesa durante le funzioni religiose ai danni di 2 fedeli, cui avrebbero sottratto il portafogli e un cellulare.

La procura ha messo insieme numerosi procedimenti penali a carico delle quattro persone che avrebbero commesso furti di vario genere, da quelli in chiesa a quelli in abitazione e in albergo.

Il giudice per le indagini preliminari su richiesta del pm ha disposto i domiciliari per la Fava e per Forzoso, mentre per gli altri è stata applicata la misura del divieto di dimora per uno e l’obbligo di dimora per l’altro