A S. Cristoforo col colpo in canna: preso

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 37enne Carmelo Musumeci, colto in flagrante il 7 luglio del 2017 in via Di Giacomo, nel quartiere di San Cristoforo, mentre tentava di disfarsi di una pistola lanciandola sotto una macchina parcheggiata.

L’arma, una Beretta cal.380 con la matricola abrasa, il colpo in canna e ulteriori sette munizioni nel caricatore, era recuperata e posta sotto sequestro. I giudici etnei hanno condannato Musumeci a un anno di reclusione, che espierà in regime di detenzione domiciliare.