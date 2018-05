La marijuana nascosta tra i cespugli

Aci Catena . Segnalazioni anonime di spaccio in una zona residenziale: bloccato pusher diciottenne

ACI CATENA (CATANIA) – Lunedì sera, in seguito a diverse segnalazioni anonime che riferivano di un presunto giro di spaccio di droga, la polizia di Acireale ha effettuato un sopralluogo in una zona residenziale di Aci Catena per individuare l’ignoto spacciatore.

Dopo alcuni minuti, gli agenti hanno notato un ragazzo che con atteggiamento guardingo nascondeva velocemente tra i cespugli un involucro; i poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccare il diciottenne Walter Liotta.

Nascosti nelle tasche dei pantaloni, gli agenti gli hanno trovato della marijuana ancora sfusa. Inoltre, tra i cespugli è stata recuperata la busta in cellophane poco prima nascosta con 160 grammi sempre di marijuana e una bilancia di precisione. Liotta è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di rito per direttissima.

Nello stesso luogo, un’altra pattuglia, intimava l’alt a un diciottenne, G.L., che viaggiava a bordo di uno scooter 50, il quale ha consegnato spontaneamente ai poliziotti una dose di marijuana, dichiarandosi assuntore. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Catania, con contestuale ritiro della patente e fermo amministrativo del mezzo.