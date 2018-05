Tutte le strade chiuse per il concerto di Carmen Consoli e per il 2 giugno

CATANIA – In occasione del concerto “Carmen Consoli & Friends”, in programma venerdì prossimo in piazza Duomo, a Catania da mezzanotte di giovedì e sino al termine della manifestazione è istituito il divieto di accesso e di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati nelle vie: Vittorio Emanuele II, da via San Giuseppe al Duomo a via Sant’Agata; Garibaldi, da via San Martino a piazza Duomo; Erasmo Merletta, da via Roccaforte a piazza Duomo; Etnea, da piazza Università a porta Uzeda.

Il giorno dopo, per la Festa della Repubblica, stessi divieti nelle vie: Euplio Reina, da via Antonino Mancini a via della Loggetta; Roccaforte, da via Barone della Bicocca a piazza Università; Santa Maria del Rosario, da piazza Università a via della Loggetta.