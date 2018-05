Serra di marijuana in casa, due arresti

Marsala . In una stanza sul retro dell’appartamento c’erano 44 piante: in manette due fratelli

MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri di Marsala hanno arrestato Giuseppe Gaspare Fulvio Rodriquez, 45 anni, e il fratello minore Fabio Carmelo Giovanni, 38 anni. I militari di Petrosino si sono recati presso l’abitazione del più grande dei fratelli Rodriquez in contrada Bambina per effettuare una perquisizione.

All’interno di una stanza ricavata nel retro dell’appartamento, il cui accesso era consentito al solo proprietario dello stabile, i militari hanno trovato una piantagione costituita da 44 piante di marijuana oltre a diverso materiale per la coltivazione, la pesatura e lo spaccio dello stupefacente. Inoltre i carabinieri hanno scoperto anche 250 grammi circa di fiori e fogliame di marijuana in fase di essiccazione.

In casa del fratello minore, in contrada Fontana di Leo, i carabinieri hanno trovato all’interno di un barattolo 28 grammi di marijuana e una bustina in cellophane con circa 40 semi della stessa sostanza.

Il giudice ha imposto ai due fratelli la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala, nonché l’obbligo di firma quotidiano presso la stazione dei carabinieri competente per il territorio di residenza.