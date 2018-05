Rinnovo informatico del registro tumori regionale

Si evolve il controllo dei tumori in Sicilia. E’ il il risultato del corso teorico-pratico su “Utilizzo dei software Seer*Prep e Seer*Stat organizzato dall’Unità operativa Registro Tumori dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in collaborazione con Airtum (Associazione Italiana Registri Tumori).

Durante il corso, che si è tenuto nella sede del liceo classico “Ximenes” di Trapani messa a disposizione dal dirigente scolastico Filippo De Vincenzi, sono state affrontate le potenzialità di analisi previste dal software Seer*Stat e le modalità di lettura di archivi esterni, tramite il software Seer*Prep.

Si tratta di programmi, prodotti dal National Cancer Institute statunitense, sviluppati nell’ambito del progetto Seer (Surveillance, Epidemiology and End Results), disponibili gratuitamente e applicabili anche ad altri database di pazienti oncologici.

“Pertanto il loro uso – come ha sottolineato Giuseppa Candela responsabile dell’Uos registro tumori – rappresenta un ulteriore strumento di analisi e di approfondimento della ricerca, in particolare nell’ambito dei Registri Tumori che li utilizzano per produrre statistiche per la valutazione dell’impatto dei tumori a livello di popolazione”.

Il corso è stato condotto da docenti qualificati provenienti dall’Istituto superiore di Sanità, dall’Ispo di Firenze e dall’Int di Milano. Particolare attenzione è stata riservata ad argomenti quali sopravvivenza nei pazienti, trend e prevalenza dei tumori. Hanno partecipato medici, biologi, assistenti sanitari e infermieri provenienti da tutta rete siciliana dei registri, che hanno approfondito in maniera interattiva con i docenti gli argomenti affrontati.

“La cooperazione con l’istituto comprensivo “Fardella Ximenes” rappresenta una forma di collaborazione tra enti che, seppur con finalità diverse, concorrono alla promozione della crescita culturale e professionale ad ampio raggio”, ha ribadito il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp Francesco Di Gregorio.

“Il corso – ha aggiunto la Candela – ha rappresentato anche un momento di rafforzamento di contatti tra i professionisti della rete siciliana dei registri tumori e ha stabilito alleanze con i docenti ponendosi come il primo step di un percorso di formazione di cui il nostro registro Tumori si farà promotore nell’ambito della regione”.